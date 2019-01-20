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      Біля берегів Чилі стався потужний землетрус: влада країни проводить евакуацію людей

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      По чилійському регіону вдарив потужний землетрус: щонайменше 2 загиблих
      По чилійському регіону вдарив потужний землетрус: щонайменше 2 загиблих / фото з соцмереж

      Біля узбережжя Чилі стався сильний землетрус магнітудою 6,7. Підземні поштовхи були зафіксовані 19 січня 2019 в 22:32 за місцевим часом. За попередньою інформацією, загинуло 2 людей.

      Про це інформує Геологічна служба США.

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      Відомо, що епіцентр розташовувався в 15 кілометрах на північний захід від міста Кокімбо з населенням у 142 тисячі осіб. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 53 кілометри.

      У той же час місцеве видання El Cooperante повідомило, що Національне управління з надзвичайних ситуацій прийняло рішення провести превентивну евакуацію населення з узбережжя в районі міста Кокімбо.

      Зазначимо, що нещодавно у прибережному районі Романья на півночі Італії стався землетрус магнітудою 4,6Він трапився вночі, багато людей вийшли на вулиці і залишилися там до самого ранку. Незначних пошкоджень зазнали місцеві будівлі.

      Нагадаємо, що під кінець 2018 року італійський острів Сицилія добряче потрусило через виверження вулкану Етна. Місцеві мешканці відчули на собі сотні дрібних підземних поштовхів.

      Теги: Жертви Землетрус Чилі Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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