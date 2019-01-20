Біля берегів Чилі стався потужний землетрус: влада країни проводить евакуацію людей

Біля узбережжя Чилі стався сильний землетрус магнітудою 6,7. Підземні поштовхи були зафіксовані 19 січня 2019 в 22:32 за місцевим часом. За попередньою інформацією, загинуло 2 людей.

Про це інформує Геологічна служба США.

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Відомо, що епіцентр розташовувався в 15 кілометрах на північний захід від міста Кокімбо з населенням у 142 тисячі осіб. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 53 кілометри.

Daños menores en varios sectores de nuestra ciudad, por sismo percibido en la Región de Coquimbo. pic.twitter.com/8TgfFRc8Xo — 3° Cía Bomba Comercio C.B de Ovalle (@3CBOvalle) 20 января 2019 г.

У той же час місцеве видання El Cooperante повідомило, що Національне управління з надзвичайних ситуацій прийняло рішення провести превентивну евакуацію населення з узбережжя в районі міста Кокімбо.

Daños causados por temblor de mayor intensidad en Región de Coquimbo. pic.twitter.com/toXVziIm0T — 3° Cía Bomba Comercio C.B de Ovalle (@3CBOvalle) 20 января 2019 г.

Зазначимо, що нещодавно у прибережному районі Романья на півночі Італії стався землетрус магнітудою 4,6. Він трапився вночі, багато людей вийшли на вулиці і залишилися там до самого ранку. Незначних пошкоджень зазнали місцеві будівлі.

️VIDEO del Momento en que las personas evacuan el sector de la Avenida del Mar (Región de #Coquimbo - #Chile), por el #sismo M6.7. pic.twitter.com/V5o447CUd3 — EL CÍRCULO (@CirculoGloBal_I) 20 января 2019 г.