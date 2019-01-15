Через землетрус на півночі Італії закрили школи
У прибережному районі Романья на півночі Італії стався землетрус магнітудою 4,6. Внаслідок інциденту влада району прийняла рішення закрити місцеві школи.
Про це повідомило видання ANSA.
Читайте також: Європу захопили сильні снігопади, у деяких країнах введено надзвичайний стан
Служби порятунку наразі не повідомляли про потерпілих внаслідок підземних поштовхів.
Землетрус стався вночі, багато людей вийшли на вулиці і залишилися там до самого ранку. Є повідомлення про незначні пошкодження будівель.
Влада району прийняла рішення закрити місцеві школи для того, щоб обстежити їх на предмет можливих ушкоджень.
Землетрус стався на півночі Італії у прибережному районі Романья
Нагадаємо, що під кінець 2018 року італійський острів Сицилія добряче потрусило через виверження вулкану Етна. Місцеві мешканці відчули на собі сотні дрібних підземних поштовхів.