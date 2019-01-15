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      Через землетрус на півночі Італії закрили школи

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      На півночі Італії стався землетрус
      На півночі Італії стався землетрус / ansa

      У прибережному районі Романья на півночі Італії стався землетрус магнітудою 4,6. Внаслідок інциденту влада району прийняла рішення закрити місцеві школи.

      Про це повідомило видання ANSA.

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      Служби порятунку наразі не повідомляли про потерпілих внаслідок підземних поштовхів.

      Землетрус стався вночі, багато людей вийшли на вулиці і залишилися там до самого ранку. Є повідомлення про незначні пошкодження будівель.

      Влада району прийняла рішення закрити місцеві школи для того, щоб обстежити їх на предмет можливих ушкоджень.

      Італія, Землетрус
      Землетрус стався на півночі Італії у прибережному районі Романья

      Нагадаємо, що під кінець 2018 року італійський острів Сицилія добряче потрусило через виверження вулкану Етна. Місцеві мешканці відчули на собі сотні дрібних підземних поштовхів.

      Теги: Землетрус
      Джерело: 24 Канал
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