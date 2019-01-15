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      Из-за землетрясения на севере Италии закрыли школы

      56 Читати новину українською
      На севере Италии произошло землетрясение
      На севере Италии произошло землетрясение / ansa

      В прибрежном районе Романья на севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6. В результате инцидента власть района приняла решение закрыть местные школы.

      Об этом сообщило издание ANSA.

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      Службы спасения пока не сообщали о пострадавших в результате подземных толчков.

      Землетрясение произошло ночью, многие люди вышли на улицы и остались там до самого утра. Есть сообщения о незначительных повреждениях зданий.

      Власть района приняла решение закрыть местные школы для того, чтобы обследовать их на предмет возможных повреждений.

      Італія, Землетрус
      Землетрясение произошло на севере Италии в прибрежном районе Романья

      Напомним, что под конец 2018 года итальянский остров Сицилия сильно потрусило из-за извержения вулкана Этна. Местные жители ощутили на себе сотни мелких подземных толчков.

      Теги: Землетрясение
      Источник: 24 канал
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