Из-за землетрясения на севере Италии закрыли школы

В прибрежном районе Романья на севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6. В результате инцидента власть района приняла решение закрыть местные школы.

Об этом сообщило издание ANSA.

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Службы спасения пока не сообщали о пострадавших в результате подземных толчков.

Землетрясение произошло ночью, многие люди вышли на улицы и остались там до самого утра. Есть сообщения о незначительных повреждениях зданий.

Власть района приняла решение закрыть местные школы для того, чтобы обследовать их на предмет возможных повреждений.



Землетрясение произошло на севере Италии в прибрежном районе Романья

Evento sismico Ml 4.6 in provincia di Ravenna del 15 gennaio 2019 https://t.co/vn0hFQWagX — INGVterremoti (@INGVterremoti) 15 січня 2019 р.

Напомним, что под конец 2018 года итальянский остров Сицилия сильно потрусило из-за извержения вулкана Этна. Местные жители ощутили на себе сотни мелких подземных толчков.