Из-за землетрясения на севере Италии закрыли школы
В прибрежном районе Романья на севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6. В результате инцидента власть района приняла решение закрыть местные школы.
Об этом сообщило издание ANSA.
Читайте также: Европу захватили сильные снегопады, в некоторых странах введено чрезвычайное положение
Службы спасения пока не сообщали о пострадавших в результате подземных толчков.
Землетрясение произошло ночью, многие люди вышли на улицы и остались там до самого утра. Есть сообщения о незначительных повреждениях зданий.
Власть района приняла решение закрыть местные школы для того, чтобы обследовать их на предмет возможных повреждений.
Землетрясение произошло на севере Италии в прибрежном районе Романья
Напомним, что под конец 2018 года итальянский остров Сицилия сильно потрусило из-за извержения вулкана Этна. Местные жители ощутили на себе сотни мелких подземных толчков.
Выбор редакции
-
Селена Гомес вернулась в социальные сети после психической болезни: трогательное обращениесегодня , 16:27
-
Суд в России продлил арест 12 пленным украинским морякам: известен сроксегодня , 15:52
-
Сначала – отказаться от гражданства: в РФ хотят принимать на госслужбу "бывших украинцев"сегодня , 14:35