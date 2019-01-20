У берегов Чили произошло мощное землетрясение: власти страны проводят эвакуацию людей

У побережья Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7. Подземные толчки были зафиксированы 19 января 2019 года в 22:32 по местному времени. По предварительной информации, погибли 2 человека.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Известно, что эпицентр располагался в 15 километрах к юго-западу от города Кокимбо с населением в 142 тысячи человек. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 53 километров.

Daños menores en varios sectores de nuestra ciudad, por sismo percibido en la Región de Coquimbo. pic.twitter.com/8TgfFRc8Xo — 3° Cía Bomba Comercio C.B de Ovalle (@3CBOvalle) 20 января 2019 г.

В то же время местное издание El Cooperante сообщило, что несмотря на то, что сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, Национальное управление по чрезвычайным ситуациям приняло решение провести превентивную эвакуацию населения с побережья в районе города Кокимбо.

Daños causados por temblor de mayor intensidad en Región de Coquimbo. pic.twitter.com/toXVziIm0T — 3° Cía Bomba Comercio C.B de Ovalle (@3CBOvalle) 20 января 2019 г.

Отметим, что недавно в прибрежном районе Романья на севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6. Оно произошло ночью, многие люди вышли на улицы и остались там до самого утра. Незначительные повреждения получили местные здания.

️VIDEO del Momento en que las personas evacuan el sector de la Avenida del Mar (Región de #Coquimbo - #Chile), por el #sismo M6.7. pic.twitter.com/V5o447CUd3 — EL CÍRCULO (@CirculoGloBal_I) 20 января 2019 г.