Обвинение выдвинули 4 правоохранителям и 3 работникам санитарно-медицинского центра. Об этом 9 октября сообщили в Окружной прокуратуре Щецина.
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В Польше в причастности к смерти Никифоренко обвинили 9 человек
За совершенные действия, приведшие к смерти гражданина Украины, 3 работникам полиции и 2 работникам вытрезвителя грозит заключение до 10 лет, а другим – до 5 лет,
– говорится в сообщении.
Прокуратура выдвинула обвинения в причастности к смерти Никифоренко:
- трем полицейским (которых уже уволили из полиции) – в превышении служебных полномочий, издевательствах над задержанной особой и избиении с летальным исходом;
- четвертому полицейскому – в непрепятствовании физическому издевательству над задержанным, что противоречит его служебным обязанностям;
- двум работникам вытрезвителя – в совместном с полицейскими издевательстве над задержанным и избиении со смертельным исходом;
- врачу, которая дежурила в вытрезвителе, – в невыполнении надлежащего надзора за потерпевшим лицом, чем поставила ее под непосредственную угрозу смерти, а также в неосуществлении оценки состояния ее здоровья в свете применения в отношении него насилия, что привело к смерти;
- руководителю и одной из работниц вытрезвителя – в препятствовании уголовному производству и подаче ложной информации в медицинской документации относительно пребывания потерпевшего в центре.
Решение суда об избрании меры пресечения подозреваемым
Прокуратура обратилась в суд в отношении временного ареста на 3 месяца двух полицейских, а по другим – избрания меры пресечения в форме надзора полиции, запрета контактирования с определенными лицами, запрета выезжать за границу и залога имущества.
Несмотря на положительную оценку собранного прокуратурой материала, суд не согласился на временный арест 2 полицейских. Впрочем, прокуратура намерена обжаловать это решение суда,
– говорится в сообщении.
Прокурор на время следствия отстранил от исполнения служебных обязанностей врача, одного из полицейских, который еще работает в полиции, и 2 работников вытрезвителя. Четвертому полицейскому прокуратура запретила заниматься деятельностью, связанной с возможностью применения прямых принудительных мер.
Смерть 25-летнего Дмитрия Никифоренко: что известно
- 30 июля 2021 года 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко задержала полиция в польском Вроцлаве. После жестокого избиения он умер.
- Gazeta Wyborcza написала, что полицейские связали задержанного ремнями. Впоследствии в вытрезвителе его могли пытать.
- СМИ писали, что к мужчине час применяли физическую силу. Ему стало настолько плохо, что в ситуацию вмешался врач. Впрочем, реанимировать его не смогли.
- 4 сентября 2021 года 4 правоохранителей отстранили, еще двоих – уволили.
- 26 сентября сообщили, что в крови Никифоренко не обнаружили следов наркотиков. Хотя полицейские и работники вытрезвителя уверяли якобы погибший был неадекватен.
- 7 октября польская прокуратура задержала 8 человек по делу. Тогда прокуратура планировала провести следственные действия, а дальше принимать решение относительно их ареста или отпущения.