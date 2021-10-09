Звинувачення висунули 4 правоохоронцями та 3 працівникам санітарно-медичного центру. Про це 9 жовтня повідомили в Окружній прокуратура Щеціна.

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У Польщі у причетності до смерті Никифоренка звинуватили 9 осіб

За скоєні дії, що призвели до смерті громадянина України, 3 працівникам поліції і 2 працівникам витверезника загрожує ув'язнення до 10 років, а іншим – до 5 років,

– мовиться у повідомленні.

Прокуратура висунула звинувачення в причетності до смерті Никифоренка:

трьом поліцейським (яких вже звільнили з поліції) – у перевищенні службових повноважень, знущанні з затриманої особи і побитті з летальним наслідком;

(яких вже звільнили з поліції) – у перевищенні службових повноважень, знущанні з затриманої особи і побитті з летальним наслідком; четвертому поліцейському – у неперешкоджанні фізичному знущанню із затриманого, що суперечить його службовим обов'язкам;

– у неперешкоджанні фізичному знущанню із затриманого, що суперечить його службовим обов'язкам; двом працівникам витверезника – у спільному з поліцейськими знущанні з затриманого і побитті із смертельним наслідком;

– у спільному з поліцейськими знущанні з затриманого і побитті із смертельним наслідком; лікарці, яка чергувала у витверезнику , – у нездійснені належного нагляду за потерпілою особою, чим поставила її під безпосередню загрозу смерті, а також у нездійсненні оцінки стану її здоров'я у світлі застосування проти неї насилля, що призвело до смерті;

, – у нездійснені належного нагляду за потерпілою особою, чим поставила її під безпосередню загрозу смерті, а також у нездійсненні оцінки стану її здоров'я у світлі застосування проти неї насилля, що призвело до смерті; керівнику та одній з працівниць витверезника – у перешкоджанні кримінальному провадженню та подачі неправдивої інформації в медичній документації щодо перебування потерпілого в центрі.

Рішення суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним

Прокуратура звернулася до суду щодо тимчасового арешту на 3 місяці двох поліцейських, а щодо інших – обрання запобіжного заходу у формі нагляду поліції, заборони контактування з визначеними особами, заборони виїжджати за кордон і застави майна.

Попри позитивну оцінку зібраного прокуратурою матеріалу, суд не погодився на тимчасовий арешт 2 поліцейських. Утім, прокуратура має намір оскаржити це рішення суду,

– мовиться у повідомленні.

Прокурор на час слідства відсторонив від виконання службових обов'язків лікарку, одного з поліцейських, який ще працює в поліції, та 2 працівників витверезника. Четвертому поліцейському прокуратура заборонила займатися діяльністю, пов'язаною з можливістю застосування прямих примусових заходів.

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