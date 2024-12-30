Байден и Трамп отреагировали на смерть 39-ого президента США Джимми Картера

29 декабря в возрасте 100 лет умер Джимми Картер, 39-й президент США. Он возглавлял страну с 1977 по 1981 год.

Президент Зеленский отреагировал на смерть Картера, отметив, что глубоко ценит твердую преданность Картера христианской вере и демократическим ценностям, передает 24 Канал.

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Реакция Джо Байдена

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден в связи с гибелью Картера объявил 9 января днем траура. Политик отметил, что в течение шести десятилетий он вместе с женой Джилл имели честь называть Джимми Картера своим дорогим другом.

Но чрезвычайным в Джимми Картере является то, что миллионы людей по всей Америке и мире, которые никогда не встречали его, тоже считали его дорогим другом,

– подчеркнул президент.

Байден добавил, что Картер боролся за установление мира, продвижение гражданских прав и прав человека, способствовал свободным и справедливым выборам. Он спасал, поднимал и менял жизнь людей по всему миру. Он был человеком большого характера и мужества, надежды и оптимизма

Президент обратился к молодежи. Он сказал, что пример Джимми Картера, человека принципов, веры и смирения, рассказывает о том, что значит жить целеустремленной жизнью.

"Он показал, что мы великий народ, потому что мы хороший народ – порядочный и честный, мужественный и милосердный, скромный и сильный", – говорится в официальном заявлении Байдена.

Реакция Дональда Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трампа, который вступит в полномочия в конце января 2025 года, тоже прокомментировал смерть Картера.

Трамп отметил, что решительно не соглашался с ним в философском и политическом плане. В то же время политик верит, что Картер действительно любил и уважал Америку и "все, что она означает".

Он упорно работал, чтобы сделать Америку лучшим местом, и за это я отдаю ему свое глубокое уважение. Он был действительно хорошим человеком и, конечно, по нему будет очень скучать. Он также был очень важным, гораздо большим, чем большинство президентов, после того, как покинул Овальный кабинет. Искренние соболезнования от Мелании и меня его замечательной семье!,

– говорится в сообщении Трампа в его социальной сети.