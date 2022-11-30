Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его мнению, можна предположить, что Владимира Макея могли убить. Уже есть непроверенная информация о том, что в его крови якобы нашли определенные примеси. Но результатов экспертизы, конечно, нет.

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Макей – мощный символ многовекторности Лукашенко. У Лукашенко нет ресурсов ее осуществлять. Фактически вместо Лукашенко это делал Макей. Он был вторым человеком в Беларуси, представлявшим окно в Европу,

– отметил Яковенко.

Конечно, за последние годы от этой многовекторности почти ничего не осталось. Но Макей, по крайней мере, помогал Лукашенко хоть как-то отстраняться от Путина. Сейчас такой опции у белорусского диктатора не осталось.

Лукашенко сейчас в полной власти Путина

Как считает Яковенко, у Лукашенко сейчас фактически нет никаких вариантов. Путин полностью его контролирует, потому он будет его слушаться. Условного ресурса, что "я сейчас пойду на Запад", давно уже нет.

Макей все-таки не был такой "палочкой-выручалочкой". Но все же была надежда, что Лукашенко может смотреть в сторону Запада. Все, больше такого не получится. Он полностью заложник Путина,

– считает Яковенко.

Сейчас сложно спрогнозировать, что Путин собирается поступить с Лукашенко. Его логику ведь должен разбирать психиатр. Однако есть вероятность, что Лукашенко останется руководить Беларусью, ведь у него сейчас вообще нет никаких козырей, и он будет послушным.

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