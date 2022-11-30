Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. На його думку, цілком ймовірно, що Володимира Макея могли вбити. Вже є неперевірена інформація, що в його крові нібито знайшли певні домішки. Але результатів експертизи, звісно, немає.

До теми У владі Білорусі були лише Лукашенко та Макей: чому смерть глави МЗС – не випадкова

Макей – потужний символ багатовекторності Лукашенка. В Лукашенка немає ресурсів її здійснювати. Фактично за Лукашенка це робив Макей. Він був другою людиною в Білорусі, яка представляла вікно в Європу,

– зазначив Яковенко.

Звісно, упродовж останніх років від цієї багатовекторності майже нічого не залишилося. Але Макей принаймні допомагав Лукашенко хоча б якось відсторонюватися від Путіна. Зараз такої опції в білоруського диктатора не залишилося.

Лукашенко зараз у цілковитій владі Путіна

Як вважає Яковенко, в Лукашенка зараз фактично немає ніяких варіантів. Путін повністю його контролює, тому він буде його слухатися. Умовного ресурсу, що "я зараз піду на Захід" давно вже немає.

Макей все-таки не був такою "паличкою-виручалочкою". Але все ж була надія, що Лукашенко може в бік Заходу дивитися. Все, більше такого не вийде. Він повністю заручник Путіна,

– вважає Яковенко.

Зараз важко спрогнозувати, що Путін збирається зробити з Лукашенком. Адже його логіку має розбирати психіатр. Однак є ймовірність, що Лукашенко залишиться керувати Білоруссю, адже він зараз взагалі не має ніяких козирів і буде слухняним.

Що буде з Лукашенком після смерті Макея – думка Яковенка: дивіться відео

Що відбувається в Білорусі: коротко