На Ривненщине в пункте сбора для отправки на полигон трагически умер военнообязанный. В ТЦК уверяют, что причиной стала сердечная недостаточность.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Ровенский областной ТЦК и СП. В Ровенской области трагически умер военнообязанный, которого должны были отправить на полигон.

На пункте сбора для отправки на полигон умер мужчина

Инцидент произошел 21 августа в селе Городец. В ведомстве отметили, что работники остановили мужчину 1991 года рождения, у которого не было оснований для отсрочки от мобилизации. Ему предложили проехать в районный ТЦК, на что он согласился.

По прибытии на место на мужчину составили протокол об административном правонарушении и направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Впоследствии, во время пребывания в пункте сбора для отправки в учебный центр, ему стало плохо.

Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр Сахаруку В.В. стало плохо. Срочно ему была вызвана экстренная скорая медицинская помощь. К сожалению, врачами была констатирована смерть Сахарука В.В,

– сообщили в ТЦК.

В ведомстве уверяют, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, а признаков насильственной смерти не обнаружили.

В то же время в соцсетях появилось сообщение матери мужчины, где говорится, что сын умер якобы в помещении ТЦК.

К слову, в Черкасской области 22 августа мужчина выпрыгнул из автомобиля во время перевозки в учебный центр ВСУ, после чего умер. Речь идет о 41-летнем руководителе Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгения Кушнира.

Полиция открыла уголовное производство, расследование проводят под руководством Смелянской прокуратуры.