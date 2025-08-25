На Ривненщине в пункте сбора умер военнообязанный: в ТЦК объяснили причину
- На Ровенщине в пункте сбора умер военнообязанный мужчина из-за сердечной недостаточности, признаков насильственной смерти не обнаружено.
- Инцидент произошел 21 августа в селе Городец; мужчина 1991 года рождения умер по прибытии в ТЦК, где ему стало плохо.
На Ривненщине в пункте сбора для отправки на полигон трагически умер военнообязанный. В ТЦК уверяют, что причиной стала сердечная недостаточность.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Ровенский областной ТЦК и СП. В Ровенской области трагически умер военнообязанный, которого должны были отправить на полигон.
На пункте сбора для отправки на полигон умер мужчина
Инцидент произошел 21 августа в селе Городец. В ведомстве отметили, что работники остановили мужчину 1991 года рождения, у которого не было оснований для отсрочки от мобилизации. Ему предложили проехать в районный ТЦК, на что он согласился.
По прибытии на место на мужчину составили протокол об административном правонарушении и направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Впоследствии, во время пребывания в пункте сбора для отправки в учебный центр, ему стало плохо.
Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр Сахаруку В.В. стало плохо. Срочно ему была вызвана экстренная скорая медицинская помощь. К сожалению, врачами была констатирована смерть Сахарука В.В,
– сообщили в ТЦК.
В ведомстве уверяют, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, а признаков насильственной смерти не обнаружили.
В то же время в соцсетях появилось сообщение матери мужчины, где говорится, что сын умер якобы в помещении ТЦК.
К слову, в Черкасской области 22 августа мужчина выпрыгнул из автомобиля во время перевозки в учебный центр ВСУ, после чего умер. Речь идет о 41-летнем руководителе Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгения Кушнира.
Полиция открыла уголовное производство, расследование проводят под руководством Смелянской прокуратуры.