Смерть Монастырского и работников МВД в Броварах: следователи завершили досудебное расследование

Следователи завершили досудебное расследование по гибели руководства МВД в Броварах 18 января 2023 года. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 5 должностных лиц ГСЧС.

До этого времени продолжалось ознакомление подозреваемыми, их защитниками и потерпевшими с материалами дела.

Смотрите также Подтопление столичной подземки: начальника метро Выговского отправили на домашний арест

Что установило расследование по делу авиатрощи в Броварах

Расследованием установлено, что обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины,

– говорят прокуроры.