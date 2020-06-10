От коронавируса 10 июня умер первый сотрудник Госпогранслужбы Украины. Мужчине исполнилось 64 года, у него были хронические заболевания.

Мужчине клинически поставили диагноз COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. Актуально Коронавирус в ВСУ: количество больных снова выросло Что известно о течении болезни у погибшего 5 июня его госпитализировали с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии.

Состояние больного ухудшилось 6 июня, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

В Госпогранслужбе выразили соболезнования семье умершего. Обратите внимание! По состоянию на 10 июня в ГПСУ зафиксированы 58 случаев заболевания COVID-19. 36 работников и военнослужащих ГПСУ выздоровели, 21 – проходит лечение. Среди тех, кто лечится, нет людей в тяжелом состоянии. Какова ситуация с коронавирусом в ВСУ В Вооруженных силах Украины в течение последних суток выявили три новых случая заболевания COVID-19.

Всего по состоянию на 10 июня в рядах ВСУ коронавирусом болеют 138 человек. К сожалению, от начала эпидемии четверо военных умерли.

Чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, с которыми не живут вместе и редко видятся.