Від коронавірусу 10 червня помер перший співробітник Держприкордонслужби України. Чоловіку виповнилось 64 роки, в нього були хронічні захворювання.

Чоловіку клінічно поставили діагноз COVID-19. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби. Актуально Коронавірус у ЗСУ: кількість хворих знову зросла Що відомо про перебіг хвороби в загиблого 5 червня його госпіталізували з двосторонньою пневмонією у важкому стані.

Стан хворого погіршився 6 червня, тому його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Однак через загострення стану та наявність супутніх хронічних захворювань врятувати життя пацієнту не вдалося.

У Держприкордонслужбі висловили співчуття родині померлого. Зверніть увагу! Станом на 10 червня у ДПСУ зафіксовано 58 випадків захворювання на COVID-19. 36 працівників та військовослужбовців ДПСУ одужали, 21 – проходить лікування. Серед тих хто лікується немає людей у важкому стані. Яка ситуація з коронавірусом у ЗСУ У Збройних силах України протягом останньої доби виявили три нові випадки захворювання на COVID-19.

Загалом станом на 10 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 138 людей. На жаль, від початку епідемії четверо військових померли.

Найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, з якими не проживають разом та нечасто бачаться.