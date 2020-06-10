Перша смерть від COVID-19 у Держприкордонслужбі: що відомо
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Від коронавірусу 10 червня помер перший співробітник Держприкордонслужби України. Чоловіку виповнилось 64 роки, в нього були хронічні захворювання.
Чоловіку клінічно поставили діагноз COVID-19. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.
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Що відомо про перебіг хвороби в загиблого
- 5 червня його госпіталізували з двосторонньою пневмонією у важкому стані.
- Стан хворого погіршився 6 червня, тому його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Однак через загострення стану та наявність супутніх хронічних захворювань врятувати життя пацієнту не вдалося.
- У Держприкордонслужбі висловили співчуття родині померлого.
Зверніть увагу! Станом на 10 червня у ДПСУ зафіксовано 58 випадків захворювання на COVID-19. 36 працівників та військовослужбовців ДПСУ одужали, 21 – проходить лікування. Серед тих хто лікується немає людей у важкому стані.
Яка ситуація з коронавірусом у ЗСУ
- У Збройних силах України протягом останньої доби виявили три нові випадки захворювання на COVID-19.
- Загалом станом на 10 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 138 людей. На жаль, від початку епідемії четверо військових померли.
- Найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, з якими не проживають разом та нечасто бачаться.