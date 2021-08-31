"Смерть пид***м": в России участники шоу десантников вляпались в гомофобный скандал

В Ярославле участники выступления военно-патриотического клуба "Десантник" разбили кувалдой кирпич с надписью "Смерть пид***м". Произошло это во время публичного концерта, на котором в частности были дети.

Выступление состоялось 29 августа во Дворце культуры имени Добрынина в честь 20-летия клуба "Десантник". Молодые люди на сцене подняли одного из участников шоу на руки, положили на него муляж кирпича.

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Это не было запланировано

Парни на сцене взяли под руки и за ноги одного из участников клуба. Ему на голый торс положили муляж кирпича с гомофобной надписью. Далее кирпич на теле разбили большим молотком.

Директор Дворца культуры Игорь Дербин сообщил, что этот перфоманс не был согласован. Он якобы планировался как приятный и радостный.

Их выходка была для нас неожиданной. Это не было спланировано заранее и согласовано, потому что они знали, что мы не позволим,

– сказал он.

Глава ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны "Защитник" Тарас Сидорин рассказал, что подал заявление в правоохранительные органы. "Мы рассматриваем такие выпады как призыв к убийству.... В зале были маленькие дети. Такое поведение просто недопустимо", – сказал он.

"Пид***сам в России не место"

Между тем руководитель военно-патриотического клуба "Десантник" Андрей Палачев считает иначе. Мол, все правильно, ребята просто высказали то, что думают.

Пид*** м вообще в России делать нечего. А ребят не надо наказывать, они просто "дырявых" не любят, я таких тоже не люблю. Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся пид****я,

– сказал он.

Палачев также не согласился с тем, что перфоманс можно расценить как призыв к убийству. Это, по его словам, показательные выступления по рукопашному бою.