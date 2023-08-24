Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, заметив, что Лукашенко просто откровенный шут. А Беларусь сейчас находится под полным контролем российских спецслужб.

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Лукашенко тоже находится в зоне риска

Как отметил Подоляк, понятно, что у Лукашенко не было никакой причастности к урегулированию ситуации с попыткой мятежа от Евгения Пригожина в России. Он не влияет ни на какие процессы в своей стране и также находится в зоне риска.

Лукашенко – фунт при царском дворе Путина. Поэтому Лукашенко сейчас находится в зоне риска. Путин в состоянии аффекта будет уничтожать всех, кто так или иначе ему не нравится по причине личной неприязни. И из-за того, что он их подозревает в чем-то,

– заметил Подоляк.

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Путин пренебрежительно относится к Лукашенко. И вполне возможно, что его ждет судьба того же Пригожина. Поэтому вообще не стоит обращать внимание на разные заявления самопровозглашенного президента Беларуси.

Есть два персонажа, которые для меня выглядят абсолютными шутами. Это Медведев, который не влияет ни на какие процессы в самой России. У него анекдотические заявления, на которые можно не реагировать, не рефлексировать. И таким же является Лукашенко, который пытается что-то говорить, но ни на что не влияет. Это человек, который также подписал себе ордер на смерть. Так же как и Пригожин,

– подчеркнул Подоляк.

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Ситуация в Беларуси: коротко