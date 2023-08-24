Белорусские СМИ пишут, что Александр Лукашенко цинично приветствовал Украину с Днем Независимости. Он заявил, что готов сделать все для прекращения конфронтации. 24 Канал.

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Лукашенко поздравил "братский народ"

Александр Лукашенко напомнил, что украинцы и белорусы веками "жили в согласии и уважении" и "выстраивали общее государство в первые после военные пятилетки".

Он также упомянул о совместной борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны, однако забыл, что когда Россия коварно напала на Украину, Беларусь под его руководством стала именно на ее сторону.

В начале полномасштабной войны с территории Беларуси в Украину заходили российские войска. Затем именно оттуда происходили артиллерийские и авиационные обстрелы.

Сейчас ситуация стабилизировалась благодаря ВСУ, однако до сих пор из Беларуси в Украину летят ракеты или дроны, которые разрушают мирные города и создают угрозу для украинцев.

И по сегодняшний день нас объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре,

– говорится в его приветствии.

Самопровозглашенный президент Беларуси также подчеркнул, что тридцать лет назад обе страны избрали путь "самостоятельного развития". Он считает, что Украина и Белоруссия должны использовать свое соседство для прекращения конфронтации.

"Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", - подчеркнул белорусский лидер.

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