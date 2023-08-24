Білоруські ЗМІ пишуть, що Алєксандр Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності. Він заявив, що готовий зробити все для припинення конфронтації, передає 24 Канал.

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Лукашенко привітав "братній народ"

Алєксандр Лукашенко пригадав, що українці та білоруси століттями "жили у злагоді та повазі" та "вибудовували спільну державу у перші після воєнні п'ятирічки".

Він також згадав і про спільну боротьбу з фашизмом у роки Другої світової війни, проте забув, що коли Росія підступно напала на Україну, Білорусь під його керівництвом стала саме на її бік.

На початку повномасштабної війни з території Білорусі до України заходили російські війська. Потім саме звідти відбувалися артилерійські та авіаційні обстріли.

Зараз ситуація стабілізувалась завдяки ЗСУ, проте досі з Білорусі до України летять ракети або дрони, які завдають руйнувань мирними містам та створюють загрозу для українців.

І по сьогоднішній день нас об'єднують такі риси характеру, як працьовитість, старанність, поважне ставлення до старших та своїх традицій, самобутньої культури,

– мовиться у його привітанні.

Самопроголошений президент Білорусі також наголосив, що тридцять років тому обидві країни обрали шлях "самостійного розвитку". Він вважає, що Україна та Білорусь повинні використати своє сусідство задля припинення конфронтації.

"Білоруська сторона готова зробити для цього все необхідне і навіть більше. Вірю в те, що нам це під силу", - наголосив білоруський лідер.

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