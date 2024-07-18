Его могут убить "свои же", однако не близкое окружение. Для россиян является нормой желать другим людям скорого конца и страшных мучений. Ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян сказал 24 Каналу, что это проявляется даже на бытовом уровне, когда россияне ссорятся из-за погоды.

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Об охране Путина

По словам Асланяна, главная причина российско-украинской войны – диктатор Владимир Путин. Чтобы ее закончить, нужно его ликвидировать. Если диктатора пытались убить, это вполне оправдано и ожидаемо.

Однако охрана главы Кремля чрезвычайно профессиональная. У многих олигархов нет похожей защиты. Возможно, даже глава КНДР Ким Чен Ын отстает в этом вопросе, потому что в стране преобладает пропаганда.

В то же время путинскую охрану крайне сложно преодолеть. Протоколы безопасности тщательно фильтруют во всех возможных ситуациях. А поскольку в России нет независимых СМИ, даже в случае попытки покушения на Путина, об этом никто не узнает.

Допустим, у Путина 100 двойников. Ежедневно по одному убивают. Никто и никогда не узнает об этом. Гибель каждого же них не является поводом для снятия Путина с политической арены. Подумаешь, кто-то видел, как застрелили Путина, в конце концов этот человек станет следующим. Это не будет означать, что погиб Путин,

– подчеркнул Сергей Асланян.

Может ли Путин закончить как Сталин

До заявления Буданова никто даже не обсуждал, что Путина возможно убить. Тема оставалась болью и пожеланием большого количества людей. Теперь же оказывается, что таким же образом думают государственные структуры Украины. Одно дело, когда такие мысли в головах обычных людей, другое – когда обсуждения начинаются на таком уровне.

Иосифу Сталину миллионы граждан также желали смерти. Однако погиб глава Советского Союза не на скамье подсудимых, его не расстреляли в подвале – быстро, конкретно и сразу. Он дожил до старости. Уже в финале, когда терял силы и не мог контролировать даже мочеиспускание, потерял способность управлять государством. Практически самостоятельно погиб.

В отношении Путина вырисовывается похожая и безнадежная картина. Чтобы не произошло, он доживет не до Гааги, а своего естественного финала, который пытаются как можно дольше отсрочить с помощью всемирных достижений в области медицины,

– сказал Асланян.

Несмотря на санкции, России остается серьезным игроком на международном рынке и потребителем технологий, материалов и ноу-хау. Путина лечат медики со всего мира, хотя отечественная медицина также на высоком уровне.

Поэтому слова Буданова дали надежду миллионам украинцев, россиянам и вообще миру. Людям важно понимать, что они не одни и кто-то думает так же. Более того, когда оказывается, что еще и работают над этим вопросом, то в конце концов приходят к результату. К примеру, террориста Осаму бен Ладена пытались устранить много-много лет, но впоследствии все-таки убили.