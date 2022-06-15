"Смерть Путина": почему люди до сих пор верят в чудеса

Вечером 14 июня украинские СМИ активно растиражировали фейковое сообщение своих "желтых" коллег об очередной "коме Путина". Эта информация, на самом деле – вброс и банальный кликбейт – спровоцировала новое "бурление" в обществе. Люди еще раз поверили в "чудо".

Диво дивное, чудо чудное

Откуда у нашего народа такая иррациональная вера в чудо? Ну, даже если это блеклое чудовище сдохнет, то куда денется Россия?

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Вы думаете, что в ней исчезнут разного рода шойгу, рогозины, кириенки, патрушевы и прочие гиркины?

Или снова будем ждать смерти очередного ничтожества и распада России на мелкие части?

Как будет на самом деле

Только военное поражение России изменит расклады. Только ее обнищание даст нам возможность жить.

Чуда не будет. Будет долгий путь к победе. И других путей нет.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: