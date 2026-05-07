Смерть Путина ничего не изменит, а его преемник может быть еще хуже, – Newsweek

Внезапная смерть Владимира Путина вряд ли принесет России демократические изменения или быстрое завершение войны против Украины. Борьба кремлевских кланов за власть может лишь усилить хаос и агрессию внутри ядерной державы.

Потенциальные преемники диктатора, как отмечает Newsweek, разделяют имперские взгляды и могут оказаться еще жестче самого Путина.

Кто может стать преемником Путина?

Американское издание опубликовало аналитический материал о возможных последствиях смерти российского диктатора Владимира Путина. Авторы отмечают: крах одного лидера не означает автоматического разрушения всей системы, которую он строил более 25 лет.

В материале говорится, что главная опасность для Путина происходит не извне, а изнутри самой российской элиты. На фоне войны против Украины, экономической деградации и усиления борьбы между силовыми структурами в Кремле формируется среда для внутренних конфликтов и потенциального заговора.

По данным американской разведки, между ФСБ, Росгвардией и Федеральной службой охраны растет напряжение из-за борьбы за контроль над безопасностью высшего руководства России. Особое внимание аналитики обращают на окружение бывшего министра обороны Сергея Шойгу, позиции которого существенно ослабли после неудач российской армии в войне.

Newsweek называет нескольких потенциальных претендентов на власть после Путина. Среди них:

Алексей Дюмин – бывший охранник Путина и нынешний помощник президента;

Сергей Кириенко – куратор внутренней политики Кремля;

Дмитрий Патрушев – сын секретаря Совбеза Николая Патрушева и представитель нового поколения "силовиков".

В то же время старшие представители российской элиты, в частности глава ФСБ Александр Бортников, могут не претендовать на президентство напрямую, но будут сохранять огромное влияние как "серые кардиналы".

Однако ни один из потенциальных преемников не демонстрирует готовности завершить войну против Украины или отказаться от имперской политики Кремля.

Почему смерть Путина может сделать Россию еще более опасной?

Россия остается военной автократией, а не демократическим государством. Даже если формально власть временно получит премьер-министр Михаил Мишустин, реальная борьба развернется между силовыми группировками, спецслужбами и олигархическими кланами.

"Путинизм" без самого Путина, как считают аналитики, может стать еще более агрессивным. Потенциальные преемники будут вынуждены доказывать свою силу и жесткость, чтобы удержать контроль над системой. Кроме того, Россия уже сталкивается с масштабными внутренними проблемами.

По оценкам Гарвардской школы Кеннеди, количество погибших и раненых россиян в войне против Украины могло превысить 1 миллион человек по состоянию на февраль 2026 года. На экономику России давят санкции, инфляция и высокие кредитные ставки. В то же время страна сталкивается с ростом преступности из-за возвращения с фронта ветеранов и помилованных осужденных.

Конец правления одного человека не означает конец системы,

– заключает Newsweek.

Потенциальный хаос после Путина может создать еще большие риски не только для самой России, но и для всей Европы из-за наличия у страны ядерного оружия и огромного количества вооруженных группировок.

Важно! Недавно европейская разведка сообщила о возможном перевороте в Кремле. По данным спецслужб, такую операцию может возглавить экс-министр обороны России Сергей Шойгу. Именно он является достаточно важной и влиятельной фигурой, которая может представлять риск для стабильности власти.

Что известно о конфликте в окружении Путина?

В Кремле усиливается внутреннее противостояние между политическим блоком администрации Владимира Путина и силовиками ФСБ. Аналитики и источники в российской власти сравнивают нынешнюю ситуацию с борьбой за власть во время президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году.

Главный конфликт разворачивается между командой первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и вторым управлением ФСБ, которое занимается "защитой конституционного строя". Обе группы предлагают Путину различные сценарии удержания власти накануне парламентских выборов 2026 года.

В команде Кириенко считают, что контроль над ситуацией можно сохранить через политические технологии, пропаганду и управление общественными настроениями. Зато силовики убеждают Кремль в необходимости еще более жестких репрессий и усиления контроля внутри страны.

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский также подтвердил существование открытого конфликта между администрацией президента и ФСБ. По его словам, усиление влияния силовых структур вызывает все большее напряжение даже среди части российской элиты.