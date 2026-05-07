Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал журналист, аналитик-международник Александр Демченко, подчеркнув, что речь идет о центре российской столицы, где расположены не только элитные ЖК. Событие произошло в 6 километрах от Кремля и в 3 километрах от Фрунзенской набережной, где базируется генштаб минобороны России.

Смотрите также Россия не может защититься: ISW объяснило угрозы Москвы "отомстить" Киеву в случае атаки 9 мая

Путин испугался: куда мог лететь дрон в Москве?

По словам журналиста, дрон, который прилетел в российскую столицу, направлялся в сторону управления по спецпроектам президента России. Это бывшее здание КГБ СССР.

Сейчас там люди занимаются двумя делами: управляют и занимаются всей коммуникацией бункеров Путина в центре Москвы, в том числе системами метро №22. У него есть собственное бронированное метро. Это целая сеть, имеющая несколько веток, которая помогает в случае чего с Красной площади эвакуировать его в другое место подальше,

– рассказал Демченко.

Аналитик-международник добавил, что это управление также занимается вопросами мобилизации. Он назвал его "стратегической мозговой системой" России. По словам Демченко, это режимный объект, возле которого ночью 4 мая покружил украинский беспилотник.

"Фактически это был конкретный сигнал Путину, мол, его бункер под прицелом. Поэтому конечно после этого он не мог не уволить главу Воздушно-космических сил России. То, как он эмоционально, демонстративно, жестко поступил в отношении своего генерала, указывает на то, что вероятно он лишил его не только должности, но и охраны ФСО", – озвучил Демченко.

Журналист убежден, что такой резкий поступок Путина свидетельствует о том, что российский диктатор серьезно напугался. Он отметил на том, что в Москве устанавливают антидроновую сетку, туда стянули дополнительные системы ПВО, тем самым "обнажая" другие российские регионы.

По словам Демченко, есть информация о том, что якобы на параде будут присутствовать бойцы с фронта, которые имеют боевой опыт и умеют противодействовать БпЛА. Это также объясняется страхом российского диктатора, что на 9 мая на Красную площадь могут прилететь беспилотники.

К сведению! Партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что на Константиновском направлении (Доннеччина) с 4 ОМБр и 103 мотострелкового полка накануне 9 мая выводят боеспособных бойцов для репетиций в параде. Как следствие – на позициях оставляют раненых и плохо подготовленных солдат. На фоне этого заметными стали изменения в тактике ведения боев со стороны врага, что приводит к росту у него потерь.

В Кремле паника перед 9 мая

Инцидент с дроном, который смог добраться до Москвы, только усилил в Кремле тревогу. В этом году Путин принял решение проводить парад на Красной площади без военной техники. Политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что Украина продемонстрировала, что способна пройти московскую многоуровневую ПВО. Поэтому сейчас россияне прибегают к многочисленным мерам, чтобы защитить столицу.

Поскольку накануне парада в российскую столицу свозят дополнительные системы противовоздушной обороны, это открывает окно возможностей для украинских дронов на других участках, которые останутся без защиты. Об этом отметил политтехнолог Тарас Загородний, указав, что ключевыми целями должны в дальнейшем быть НПЗ и порты России. Он высказал мнение, что нервозность в кремлевском окружении усиливается, но приближенный к Путину круг понимает, что целью для дронов в случае чего будет российский диктатор, эта мысль их успокаивает.