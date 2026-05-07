Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко, підкресливши, що мовиться про центр російської столиці, де розташовані не тільки елітні ЖК. Подія сталася за 6 кілометрів від Кремля і за 3 кілометри від Фрунзенської набережної, де базується генштаб міноборони Росії.

Путін налякався: куди міг летіти дрон у Москві?

Зі слів журналіста, дрон, який прилетів до російської столиці, прямував в бік управління зі спецпроєктів президента Росії. Це колишня будівля КДБ СРСР.

Зараз там люди займаються двома справами: керують і опікуються всією комунікацією бункерів Путіна у центрі Москви, у тому числі системами метро №22. У нього є власне броньоване метро. Це ціла мережа, що має декілька гілок, яка допомагає в разі чого з Червоної площі евакуювати його в інше місце подалі,

– розповів Демченко.

Аналітик-міжнародник додав, що це управління також займається питаннями мобілізації. Він назвав його "стратегічною мозковою системою" Росії. Зі слів Демченка, це режимний об'єкт, біля якого вночі 4 травня покружляв український безпілотник.

"Фактично це був конкретний сигнал Путіну, мовляв, його бункер під прицілом. Тому звісно після цього він не міг не звільнити очільника Повітряно-космічних сил Росії. Те, як він емоційно, демонстративно, жорстко вчинив відносно свого генерала, вказує на те, що ймовірно він позбавив його не тільки посади, а й охорони ФСО", – озвучив Демченко.

Журналіст переконаний, що такий різкий вчинок Путіна свідчить про те, що російський диктатор серйозно налякався. Він зауважив на тому, що у Москві встановлюють антидронову сітку, туди стягнули додаткові системи ППО, тим самим "оголюючи" інші російські регіони.

Зі слів Демченка, є інформація про те, що нібито на параді будуть присутні бійці з фронту, які мають бойовий досвід та вміють протидіяти БпЛА. Це також пояснюється страхом російського диктатора, що на 9 травня на Червону площу можуть прилетіти безпілотники.

До відома! Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що на Костянтинівському напрямку (Доннеччина) з 4 ОМБр та 103 мотострілецького полку напередодні 9 травня виводять боєздатних бійців для репетицій у параді. Як наслідок – на позиціях залишають поранених і погано підготовлених солдатів. На тлі цього помітними стали зміни у тактиці ведення боїв з боку ворога, що призводить до зростання в нього втрат.

У Кремлі паніка перед 9 травня

Інцидент з дроном, який зміг дістатися Москви, лише посилив у Кремлі тривогу. Цьогоріч Путін ухвалив рішення проводити парад на Червоній площі без військової техніки. Політичний експерт Андрій Городницький наголосив, що Україна продемонструвала, що здатна пройти московську багаторівневу ППО. Тому зараз росіяни вдаються до численних заходів, аби захистити столицю.

Оскільки напередодні параду в російську столицю звозять додаткові системи протиповітряної оборони, це відкриває вікно можливостей для українських дронів на інших ділянках, які залишаться без захисту. Про це зазначив політтехнолог Тарас Загородній, вказавши, що ключовими цілями мають надалі бути НПЗ і порти Росії. Він висловив думку, що нервозність в кремлівському оточенні посилюється, але наближене до Путіна коло розуміє, що ціллю для дронів в разі чого буде російський диктатор, ця думка їх заспокоює.