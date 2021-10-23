В сообщении российского министерства внутренних дел говорится, что "в помещении продовольственного магазина с гражданином произошел эпилептический приступ". В результате падения он получил травму головы.

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По данным полиции, после того, как мужчине стало плохо, его "немедленно" доставили в больницу. Медики якобы сообщили, что задержанный не нуждается в медицинской помощи, после чего его доставили в отдел полиции, а затем – в суд.

Однако ранее родственники Кавелидзе рассказали правозащитному проекту "Комитет против пыток", что мужчина впал в кому и умер через неделю после задержания сотрудниками полиции.

Мужчину хотели заставить взять на себя вину за убийство

По словам родственников, 23 сентября Кавелидзе задержали и доставили в отделение полиции "за нецензурные высказывания в адрес неизвестного мужчины" возле дома.

На следующий день Тбилисский районный суд признал Кавелидзе виновным в мелком хулиганстве. В день заседания суда матери Кавелидзе позвонили и попросили забрать сына из отдела полиции. По словам женщины, вечером 24 сентября она забрала сына из отделения "в избитом состоянии".

Сын рассказывал, что его били, говоря: "Возьми на себя убийство одного молодого человека". Оказалось, они (сотрудники полиции – 24 канал) дважды вызывали ему скорую, он сказал, что дали какую-то одну таблетку,

– рассказала мать погибшего.

Причина смерти мужчины

Кавелидзе госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Вскоре он впал в кому, мужчина умер 30 сентября.

Причиной смерти мужчины назвали "травматический отек головного мозга без открытой внутричерепной раны" и "другие внутричерепные травмы".

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Мать погибшего отметила, что ранее ее сына часто привлекали к административной ответственности, поскольку у него не было российских документов. По словам женщины, российские госорганы потеряли его паспорт СССР и "не способствовали в получении гражданства России".