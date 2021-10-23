У повідомленні російського міністерства внутрішніх справ мовиться, що "в приміщенні продовольчого магазину з громадянином стався епілептичний напад". В результаті падіння він отримав травму голови.

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За даними поліції, після того, як чоловіку стало погано, його "негайно" доставили в лікарню. Медики нібито повідомили, що затриманий не потребує медичної допомоги, після чого його доставили у відділ поліції, а потім – до суду.

Проте раніше родичі Кавелідзе розповіли правозахисному проєкту "Комітет проти тортур", що чоловік впав у кому та помер через тиждень після затримання співробітниками поліції.

Чоловіка хотіли змусити взяти на себе вину за вбивство

За словами родичів, 23 вересня Кавелідзе затримали і доставили у відділення поліції "через нецензурні висловлювання на адресу невідомого чоловіка" біля будинку.

Наступного дня Тбіліський районний суд визнав Кавелідзе винним у дрібному хуліганстві. В день засідання суду матері Кавелідзе зателефонували і попросили забрати сина з відділу поліції. За словами жінки, ввечері 24 вересня вона забрала сина з відділення "в побитому стані".

Син розповідав, що його били, кажучи: "Візьми на себе вбивство одного молодого чоловіка". Виявилося, вони (співробітники поліції – 24 канал) двічі викликали йому швидку, він сказав, що дали якусь одну таблетку,

– розповіла мати загиблого.

Причина смерті чоловіка

Кавелідзе госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Незабаром він впав у кому, чоловік помер 30 вересня.

Причиною смерті чоловіка "травматичний набряк головного мозку без відкритої внутрішньочерепної рани" й "інші внутрішньочерепні травми".

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Мати загиблого зазначила, що раніше її сина часто залучали до адміністративної відповідальності, оскільки у нього не було російських документів. За словами жінки, російські держоргани втратили його паспорт СРСР і "не сприяли в отриманні громадянства Росії".