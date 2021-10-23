Хлопчик, за інформацією телеграм-каналу, страждає синдромом Дауна й лікувався від онкологічного захворювання. Інцидент трапився 22 жовтня, цього дня дитину повинні були виписати з лікарні, де він проходив курс хіміотерапії.

Зверніть увагу Після прохання надягнути маску: у Литві покупець вистрелив в охоронця магазину

66-річний дідусь-опікун приїхав забирати хлопчика з медичного закладу. В особистих речах чоловіка був зареєстрований травматичний пістолет "Оса".

У дідуся стався нервовий зрив

Проте під час тихої години в лікарні дідусь заснув, натомість хлопчик дістав зброю та випадково вистрелив собі в голову. Пораненого прооперували. Хлопчик вижив після операції, проте його стан залишається вкрай критичним.

Водночас дідусеві теж знадобилася допомога лікарів — у нього почалася істерика.

Чоловік навіть намагався накласти на себе руки вистрибнувши у вікно. Його госпіталізували з нервовим зривом.

Що відомо про родину хлопчика

За інформацією телеграм-каналу, постраждалий хлопчик живе з бабусею, дідусем та батьком-рецидивістом. Водночас мати з родиною не живе.

Тата дитини притягували до відповідальності за зберігання наркотиків, крадіжку та шахрайство, він перебував в розшуку.

Читайте також Поліцейський вистрелив собі в живіт під час навчальних стрільб у Одесі

66-річний дідусь – мисливець, який володіє багатьма видами зброї. З собою чоловік носить травматичний пістолет для самооборони, до медзакладу він взяв його без кобури, просто поклав в сумку. Наразі з'ясовують усі обставини інциденту.