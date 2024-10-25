Погибший парень был учеником профессионально-технического лицея в Локачинской общине на Волыни. Об этом сообщает Общественное Луцк, ссылаясь на инспектора из Нацполиции Марину Балдич.

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Детали инцидента

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