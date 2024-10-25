Загиблий хлопець був учнем професійно-технічного ліцею у Локачинській громаді на Волині. Про це повідомляє Суспільне Луцьк, посилаючись на інспекторку з Нацполіції Марину Балдич.

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Деталі інциденту

За даними правоохоронців, 23 жовтня учень впав із незакріплених футбольних воріт та отримав важкі травми. На наступний день хлопець помер у лікарні.

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