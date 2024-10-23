За словами вчителів, школярці стало зле під час спуску учнів та педагогів до укриття. Про це повідомили журналісти Суспільного з посиланням на поліцію Одещини.

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13-річна школярка померла під час спуску до укриття

Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, що трагедія сталась у школі №77 Приморського району. За її словами, під час спуску до укриття дівчинці стало зле, у неї посиніли губи й вона втратила свідомість.

На жаль, реанімаційні заходи в самій школі не дали результату. Дитину забрали до обласної лікарні, де вона померла... Називати саму хворобу дитини й стверджувати, що через неї вона померла, ми не можемо, бо причина смерті поки невідома,

– сказала Олена Буйневич.

За її словами, трагедія стала стресовою ситуацією для однокласників дівчинки, адже вони бачили все на власні очі.

Тому ми зараз формуємо групу психологів нашого департаменту, які поїдуть до школи, щоб надати за потреби допомогу й іншим дітям,

– підсумувала директорка департаменту освіти та науки.

Раніше правоохоронці повідомляли, що тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.