Украинца задержали во Вроцлаве в июле, после чего он умер. Комендант признал, что есть сомнения относительно соответствия полицейского требованиям, предусмотренным законом о полиции, и несоблюдения присяги.

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Уволенному правоохранителю также инкриминируют нереагирование на несоответствующие действия других полицейских. В частности, они применяли физическую силу и резиновые дубинки против задержанного украинца.

Увольнение других полицейских

В целом полиция ведет расследование в отношении 5 правоохранителей. Первого полицейского уволили с должности 10 сентября. В отношении еще одного правоохранителя сейчас идет процедура увольнения со службы.

Обратите внимание! Во Вроцлаве 5 сентября люди вышли на акцию протеста из-за гибели Дмитрия Никифоренко. Они требовали честного расследования.

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