Українця затримали у Вроцлаві у липні, після чого він помер. Комендант визнав, що є сумніви щодо відповідності поліцейського вимогам, передбаченим законом про поліцію, і недотримання присяги.

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Звільненому правоохоронцю також інкримінують нереагування на невідповідні дії інших поліцейських. Зокрема, вони застосовували фізичну силу та гумові палиці проти затриманого українця.

Звільнення інших поліцейських

Загалом поліція веде розслідування щодо 5 правоохоронців. Першого поліцейського звільнили з посади 10 вересня. Щодо ще одного правоохоронця наразі триває процедура видалення зі служби.

Зверніть увагу! У Вроцлаві 5 вересня люди вийшли на акцію протесту через загибель Дмитра Никифоренка. Вони вимагали чесного розслідування.

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