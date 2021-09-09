Шмигаль зазначив, що трагедія, яка трапилася ще у липні, була спробою посіяти непорозуміння між польською та українською стороною.

Зверніть увагу Поліцейських вже покарали, – МВС Польщі прокоментувало смерть українця у витверезнику

Обидві сторони зацікавлені у розслідуванні

Денис Шмигаль заявив, що через трагічну смерть Дмитра Никифоренка у Вроцлаві обидві сторони продемонстрували свою позицію щодо насилля. Українські дипломати співпрацюють з польськими правоохоронцями.

Окрім того, прем'єр-міністр України запевнив, що обидві країни докладуть максимальних зусиль, щоб знайти та покарати винних. Така ж позиція у його польського колеги.

Він (Моравецький – 24 канал) налаштований надзвичайно рішуче, щоб швидко притягнути винних до відповідальності, якщо їх вина буде доведена,

– додав Шмигаль.

Смерть Дениса Никифоренка у Вроцлаві: коротко про головне