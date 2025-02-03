Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МИД. Ранее стало известно, что полиция Словакии рассматривает несколько версий смерти гражданина Украины.

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МИД требует расследования смерти украинца

Министр иностранных дел отреагировал на новость о смерти украинца по имени Любомир в столице Словакии Братиславе. По данным СМИ, в четверг, 30 января, его нашли с серьезными травмами головы и тела напротив торгового центра "Нивы".

Шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе. Мы не можем исключать этническую вражду как одну из причин этого преступления,

– написал Андрей Сибига.

Дипломат добавил, что по его поручению посольство Украины уже установило контакт со словацкой полицией и омбудсменом.

Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности,

– подчеркнул глава МИД.

По информации телеканала TA3, украинца поймали на краже в магазине, после чего в дело вмешалась полиция Братиславы. От полученных во время задержания травм мужчина скончался в больнице на следующий день.

Стоит отметить, что расследование началось после того, как врач скорой помощи, который оказывал мужчине помощь, сообщил о подозрении в избиении украинца спецназовцами.