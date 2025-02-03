Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника МЗС. Раніше стало відомо, що поліція Словаччини розглядає кілька версій смерті громадянина України.

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МЗС вимагає розслідування смерті українця

Міністр закордонних справ відреагував на новину про смерть українця на імʼя Любомир у столиці Словаччини Братиславі. За даними ЗМІ, у четвер, 30 січня, його знайшли з серйозними травмами голови та тіла навпроти торгового центру "Ніви".

Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину,

– написав Андрій Сибіга.

Дипломат додав, що на його доручення посольство України вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом.

Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності,

– підкреслив глава МЗС.

За інформацією телеканалу TA3, українця спіймали на крадіжці в магазині, після чого у справу втрутилась поліція Братислави. Від отриманих під час затримання травм чоловік помер у лікарні наступного дня.

Варто зазначити, що розслідування розпочалося після того, як лікар швидкої допомоги, який надавав чоловікові допомогу, повідомив про підозру в побитті українця спецпризначенцями.