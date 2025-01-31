Націоналістичний поворот у країнах, таких як Словаччина, Австрія та Хорватія, разом з Угорщиною ставить під сумнів підтримку України, саме тоді, коли вона опинилася у невизначеному становищі на тлі повернення Дональда Трампа до Білого дому, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Східна Європа нахиляється "вправо", і це грає на руку Путіну

Приклад прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який в грудні зустрівся з Путіним в Кремлі, щоб обговорити постачання газу, показує, як швидко все може змінитися. Він перетворив Словаччину з вірного союзника України на країну, яка часто повторює наративи російського лідера щодо війни.

Довідка: Словаччина була однією з перших країн НАТО, яка надала військову допомогу Україні. Коли до влади прийшов Фіцо, щодо міністра оборони Ярослава Нада розпочали кримінальні розслідування. Над, який обіймав посаду міністра оборони протягом трьох років до травня 2023 року, сказав, що він став мішенню лише за виконання обов'язку НАТО, доставляючи в Україну боєприпаси, винищувачі МіГ-29 і ракетні системи С-300.

Він приєднується до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який протягом тривалого часу був найефективнішим руйнівником ЄС. Він гальмує підтримку України та закликає до припинення санкцій проти Росії.

Орбан більше не самотній. ЄС, ймовірно, все частіше і частіше стикатиметься з глухим кутом, оскільки йому буде важко подолати інакомислення націоналістів,

– каже Габор Дьйорі, політичний аналітик Policy Solutions у Будапешті.

Лідери Східної Європи порушують консенсус всередині ЄС, перетворюючись на вигідних Путіну союзників, який спить і марить, аби підірвати єдність Європи.

Тим часом на заході Австрія готова висунути свого першого ультраправого канцлера з часів Другої світової війни. Герберт Кікль чітко дав зрозуміти, що підтримка санкцій проти Росії суперечить традиційному нейтралітету країни.

У південній Хорватії виборці цього місяця переважною більшістю голосів переобрали президента Зорана Мілановича, колишнього соціал-демократа, який виступив проти військової допомоги Києву, наклав вето на підготовку українських офіцерів і засудив розширення НАТО як "глибоко аморальне".

Тим часом у Румунії у передвиборчій кампанії лідирує ультраправий маргінальний кандидат Кевін Джорджеску. Він теж вже зробив низку проросійських заяв, зокрема виступив з ідеєю розподілу України.

Словенія та Чехія – ще дві країни в регіоні, де антисистемні кандидати можуть повернутися до влади, навіть якщо ці фігури не обов'язково співпадають з інтересами Кремля.

Опитування показують, що чеський мільярдер Андрій Бабіш значно випереджає чинний коаліційний уряд, тоді як лідер правої опозиції Словенії Янез Янша є раннім фаворитом на виборах наступного року.

В Болгарії президент Румен Радев закликав до зняття санкцій з Москви. Сербія, країна, що не є членом ЄС, де президент-авторитарист Олександар Вучич стикається з масовими протестами через обвал даху на залізничній станції, може стати застереженням.

Але регіональна зміна найяскравіше проявилася цього місяця в Словаччині. Фіцо підняв тему можливості виходу країни з ЄС та НАТО, заявивши, що ці інституції ризикують потрапити до "книг історії". За кілька днів він звинуватив організаторів антиурядових протестів, а також медіа та опозицію, в організації "перевороту".

Загострення риторики словацького прем'єра відображає глибшу проблему для ЄС, оскільки все більше чиновників підтримують російські інтереси замість єдиного європейського блоку. На цьому наголосив з Григорій Месєзніков, голова Інституту громадських справ, Братиславського аналітичного центру.

Вони стали троянським конем, ухвалюючи рішення, вигідні для Росії, які можуть стати абсолютно руйнівними для Європейського Союзу,

– підсумував аналітик.