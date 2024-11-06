Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Danas. Зазначають, що протестувальники кидають каміння, смолоскипи і червону фарбу в будівлю мерії. Будівлю охороняють правоохоронці.

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За даними ЗМІ, поліція застосувала сльозогінний газ. У відповідь протестувальники почали вигукувати "ідіть у Косово, сміливці".



5 листопада мітингувальники атакували мерію / Фото Danas

У місті пройшла багатотисячна демонстрація на знак протесту. Люди звинувачують владу у бездіяльності після трагедії.

Опозиція висунула ультиматум сербській владі, у термін 48 годин вони вигають відставки мера міста Мілана Джурича та прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича, а також арешт і судові процеси проти усіх, хто відповідальний за трагедію. Якщо уряд не виконає ці вимоги, протестувальники пообіцяли організувати масові демонстрації, спрямовані на блокування столиці, Белграда.



Протестувальники вимагають від влади рішень / Фото Danas

Що відомо про трагедію

Обвал даху на вокзалі в Новому Саді, який сталася 1 листопада, спровокував обурення у суспільстві.

Слідчі провели розмови з понад двома десятками осіб в рамках розслідування причин нещодавнього обвалу навісу. Хоча станція зазнала значної реконструкції, представники залізниці підтвердили, що бетонний навіс, про який йде мова, не був включений в обсяг робіт.