Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Danas. Отмечают, что протестующие бросают камни, факелы и красную краску в здание мэрии. Здание охраняют правоохранители.

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По данным СМИ, полиция применила слезоточивый газ. В ответ протестующие начали выкрикивать "идите в Косово, смельчаки".



5 ноября митингующие атаковали мэрию / Фото Danas

В городе прошла многотысячная демонстрация в знак протеста. Люди обвиняют власть в бездействии после трагедии.

Оппозиция выдвинула ультиматум сербским властям, в срок 48 часов они требуют отставки мэра города Милана Джурича и премьер-министра Сербии Милоша Вучевича, а также ареста и судебных процессов против всех, кто ответственен за трагедию. Если правительство не выполнит эти требования, протестующие пообещали организовать массовые демонстрации, направленные на блокирование столицы, Белграда.



Протестующие требуют от властей решений / Фото Danas

Что известно о трагедии

Обвал крыши на вокзале в Новом Саде, который произошел 1 ноября, спровоцировал возмущение в обществе.

Следователи провели беседы с более чем двумя десятками человек в рамках расследования причин недавнего обвала навеса. Хотя станция подверглась значительной реконструкции, представители железной дороги подтвердили, что бетонный навес, о котором идет речь, не был включен в объем работ.