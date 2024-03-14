Российские телеграм-каналы писали о смерти 53-летнего топ-менеджера не уточняя причин. Его тело нашли в кабинете офиса на Сретенском бульваре, передает 24 Канал.
Смотрите также Папа Гитлера, Папа Путина․ Почему лидеры Католической церкви дают молчаливое согласие на военные преступления
Работал в компании 30 лет
Перед смертью Виталий Робертус жаловался на самочувствие и просил таблетки от головы. Затем он пошел в свой кабинет, откуда уже не вернулся. Он несколько часов не отвечал на телефон.
Мужчине было 53 года.
Сотрудники решили зайти в кабинет и обнаружили его тело. Топ-менеджер совершил суицид и умер от асфиксии. Он проработал в компании около 30 лет.
Ранее писали, что он мог погибнуть в результате атаки по НПЗ
- Топ-менеджер мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.
- Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах.
- Такое развитие событий считали вероятным из-за того, что в России не называли причин смерти Робертуса. Однако детали относительно смерти Робертуса в результате атаки выясняют. Заметим, что в целом это уже четвертый подобный случай за последние два года.