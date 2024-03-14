Російські телеграм-канали писали про смерть 53-річного топ-менеджера не уточнюючи причин. Його тіло знайшли у кабінеті офісу на Стрітенському бульварі, передає 24 Канал.

Дивіться також Папа Гітлера, Папа Путіна․ Чому лідери Католицької церкви дають мовчазну згоду на воєнні злочини

Працював у компанії 30 років

Перед смертю Віталій Робертус скаржився на самопочуття та просив пігулки від голови. Потім він пішов до свого кабінету, звідки вже не повернувся. Він кілька годин не відповідав на телефон.

Чоловіку було 53 роки.

Співробітники вирішили зайти до кабінету та виявили його тіло. Топменеджер вчинив суїцид та помер від асфіксії. Він пропрацював у компанії близько 30 років.

Раніше писали, що він міг загинути внаслідок атаки по НПЗ