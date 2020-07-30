Тело руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина 22 июля нашли в Киеве. Киевского волонтера разыскивали еще с 16 июля. Что в полиции говорят о смерти Кучапина?

Прослухала від початку до кінця пресконференцію по справі про смерть волонтера Кучапіна, і от що мене турбує:

1. Експертиза.

В Олексія не взяли кров для токсикологічної експертизи. Причини, які навів адвокат потерпілої (дружини), – "Направлення біоматеріалів на токсикологічне дослідження експерт вважав за недоцільне через гнилисті явища та стан тіла".

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2. Результати розтину.

Судовий експерт не зміг встановити причину смерті через гнилисті явища. В експертному висновку зазначено, що ступінь гниття не дає можливості об'єктивно встановити причини смерті. Безумовно немає травматичного походження. Тобто офіційних причин смерті не встановлено.

3. Записка.

Пастори під час пресконференція наголосили на тому, що Олексій "багато писав, зокрема книги". Зачитана ними записка виглядала сумбурною та нелогічною. Важко уявити, щоб досвідчена людина могла так писати. Хіба що це відбувалося в нестандартних умовах: хвороба, біль, тиск або записка писалася під диктовку. До речі, знайшли передсмертну записку на столі, а Олексія на дивані.

4. Версія насильницької смерті виключається наближеними людьми.

Пастори церкви Олексія прокоментували: "Якби у нас були хоча б якісь сумніви, що Олексій помер не своєю смертю чи його вбили, ми б доклали максимум зусиль для з'ясування обставин". Вони ж не підтвердили версію самогубства, посилаючись на природну смерть Олексія.

5. Причина смерті.

Якщо він помер власною смертю, мало бути якесь серйозне захворювання. Пастори згадували про порок серця, але дружина стверджує, що Олексій його давно переріс і він його не турбував. Крім того, наявність записки виключає природну смерть, бо її важко передбачити і запланувати. Коли ж людина пише записку, вона знає, що помре.

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6. Неоднозначні дії поліції.

Чому поліція не вилучила речові докази: бокали, недопалки, попільничку, диван? Мобільний телефон Олексія також повернули дружині без проведення експертиз та дослідження. Тут без коментарів.

7. Слідство.

Слідство триває. Поліція не має офіційної версії. Дружина, за словами адвоката, не сприймає версію самогубство.

8. Довгострокова оренда квартири.

Якщо розглядати версію самогубства, навіщо Олексій орендував квартиру довгостроково, сплативши за 2 місяці, коли можна було знайти подобову?

Отже, що виходить в сухому залишку:

Ми не маємо на сьогодні підтвердженої причини смерті.

Ми маємо передсмертну записку з дивним текстом.

За інформацією від очевидців, на місці смерті було кілька стаканів, пляшка вина, попільничка та недопалки цигарок.

Ключ у замку з внутрішнього боку дверей.

Неоднозначні дії поліції з вилучення речових доказів.

А) Версія смерті, яка від поліції змінювалася за добу двічі. Спочатку йшлося про насильницьку смерть:

А вже зранку була заява про виключення версії насильницької смерті.

Б) Не вилучення низки речових доказів для проведення усіх необхідних експертиз.

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Багато в чому встановлення істини залежатиме від принципової позиції потерпілої та її адвоката. Зокрема, в частині належного завершення розслідування: дослідження речових доказів, аналізу з'єднань мобільного телефону та даних з телефону Олексія, а також допиту осіб, з'єднання, з якими відбулися в день та напередодні його смерті, дослідження власників мобільних в радіусі будинку.