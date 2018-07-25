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Смерть девочки в результате наезда Hammer'а в Киеве: СМИ известили ее имя

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Имя девочки, которая погибла в результате наезда Hummer'а в Киеве, Анастасия Артемова
Имя девочки, которая погибла в результате наезда Hummer'а в Киеве, Анастасия Артемова / dtp.kiev.ua

10-летняя девочка, что погибла в результате наезда внедорожника Hummer на одном из пешеходных переходов в Киеве, оказалась гражданкой России, а звали ее Анастасия Артемова.

Вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

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Водителем автомобиля Hummer оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet. Полиция сообщила Островскому о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Как пишет "Обозреватель", имя погибшей Анастасия Артемова и ей на момент аварии было 10 лет.

Сообщается, что мама ребенка имела гражданство России. По словам киевской полиции, она пока не готова общаться с ними и обещала связаться позже.

Добавим, что после аварии женщине стало очень плохо, поэтому врачам и прохожим пришлось оказывать ей помощь.

Напомним, правоохранители предварительно установили, что водитель Hummer'а Кирилл Островский, который насмерть сбил Анастасию Артемову, не был пьян в момент аварии.

 

 

Теги: Жертвы Новости Украины ДТП з Hummer у Киеве Аварии и ДТП Новости России Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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