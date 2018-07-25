16:19
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Смерть дівчинки внаслідок наїзду Hammer'а у Києві: ЗМІ сповістили її ім'я

494 Читать новость на русском
Ім'я дівчинки, що загинула внаслідок наїзду Hummer'а у Києві, – Анастасія Артемова
Ім'я дівчинки, що загинула внаслідок наїзду Hummer'а у Києві, – Анастасія Артемова / dtp.kiev.ua

10-річна дівчинка, що загинула внаслідок наїзду позашляховика Hummer на одному із пішохідних переходів у Києві, виявилась громадянкою Росії, а звали її Анастасія Артемова.

Увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Читайте також: Ким була дівчинка, що загинула внаслідок наїзду Hummer'а у Києві: ЗМІ оприлюднили інформацію

Водієм автомобіля Hummer виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet. Поліція повідомила Островському про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Як пише "Обозреватель", ім’я загиблої – Анастасія Артемова та їй на момент аварії було 10 років.

Повідомляється, що мама дитини мала громадянство Росії. За словами київської поліції, вона поки відмовилась спілкуватись із ними та обіцяла зв'язатися пізніше.

Додамо, що після аварії жінці стало дуже погано, відтак лікарям і перехожим довелося надавати їй допомогу.

Нагадаємо, правоохоронці попередньо встановили, що водій Hummer'а Кирило Островський, який на смерть збив Анастасію Артемову, не був п’яним у момент аварії.

 

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП з Hummer у Києві Жертви Новини Росії Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Псевдоштурм бази "Правого сектору": на чому прокололись автори провокації та чому це важливо
сьогодні, 16:00 Псевдоштурм бази "Правого сектору": на чому прокололись автори провокації та чому це важливо
Євгенія Мазур 319
Если Москва перестанет обсуждать Украину, значит, она ее вернула
сьогодні, 15:02 Если Москва перестанет обсуждать Украину, значит, она ее вернула
Блог Медіа 926
Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось
сьогодні, 13:30 Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось
Інна Жолобович 2056
"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
сьогодні, 13:00 "Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
Тетяна Мартинюк 318
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сьогодні, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 1431
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Як святкують День Соборності України на Луганщині
 23 січня 2016 , 02:31 2
На Миколаївщині затримали "злодія в законі" з Кавказу
 23 січня 2016 , 11:30
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук