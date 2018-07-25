Смерть дівчинки внаслідок наїзду Hammer'а у Києві: ЗМІ сповістили її ім'я

10-річна дівчинка, що загинула внаслідок наїзду позашляховика Hummer на одному із пішохідних переходів у Києві, виявилась громадянкою Росії, а звали її Анастасія Артемова.

Увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

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Водієм автомобіля Hummer виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet. Поліція повідомила Островському про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Як пише "Обозреватель", ім’я загиблої – Анастасія Артемова та їй на момент аварії було 10 років.

Повідомляється, що мама дитини мала громадянство Росії. За словами київської поліції, вона поки відмовилась спілкуватись із ними та обіцяла зв'язатися пізніше.

Додамо, що після аварії жінці стало дуже погано, відтак лікарям і перехожим довелося надавати їй допомогу.

Нагадаємо, правоохоронці попередньо встановили, що водій Hummer'а Кирило Островський, який на смерть збив Анастасію Артемову, не був п’яним у момент аварії.