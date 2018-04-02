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Смерть диктатора: умер кровавый гватемальский лидер Риос Монтт

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Умер гватемальский диктатор Риос Монтт
Умер гватемальский диктатор Риос Монтт / dt.ua

Бывший президент Гватемалы, который руководил страной в 1982-1983 годах, умер от острого инфаркта миокарда. Ему был 91 год.

Об этом пишет​ The Independent.

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После того, как Монтт пришел к власти в 1982 году, он пообещал жителям Гватемалы, что никогда не будет воровать, не будет врать и не причинит никому вреда. Однако в 2013 году его обвинили в геноциде,
– пишут в издании.

Известно, что Риос Монтт пришел к власти во время возглавляемого им военного переворота в марте 1982 года. В августе 1983 года его режим был свергнут демократом Оскаром Умберто Мехиа Викторесом. Однако, даже за такой короткий срок правления Монтт, в Гватемале были убиты сотни тысяч мирных людей.

"Уже в первый месяц правления Монтт застрелили тысячи граждан, их подвергали пыткам, а затем в жестокий способ это все умалчивали", – пишут в The Independent.

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Считается также, что Монтт виноват в смерти около 70 тысяч индейцев, которые погибли в результате политики "выжженной земли". Около 15 сел коренных жителей пострадали от жестокой резни.

В 2013 году Риос Монтт обвинили в геноциде. Ему присудили 80 лет лишения свободы. Однако Конституционный суд отменил приговор, а судебный процесс будет возобновлен в 2015 году.

Напомним, в конце февраля стало известно, что режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи финансировал президентские кампании в Украине, Франции и США. Так, правительство Каддафи выделило 4 миллиона евро на кампанию Юлии Тимошенко, которая баллотировалась на выборах в Украине в 2010 году.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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