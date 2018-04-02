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Смерть диктатора: помер кривавий гватемальський лідер Ефраїн Ріос Монтт

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Помер гватемальський диктатор Ефраїн Ріос Монтт
Помер гватемальський диктатор Ефраїн Ріос Монтт / dt.ua

Колишній президент Гватемали, який керував країною у 1982-1983 роках, помер від гострого інфаркту міокарда. Йому був 91 рік.

Про це пише The Independent.

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Після того, як Монт прийшов до влади у 1982 році, він пообіцяв жителям Гватемали, що ніколи не крастиме, не брехатиме та не завдасть нікому шкоди. Проте у 2013 році його звинуватили у геноциді,
– пишуть у виданні.

Відомо, що Ефраїн Ріос Монтт прийшов до влади під час очолюваного ним військового перевороту у березні 1982 року. У серпні 1983 року його режим було повалено демократом Оскаром Умберто Мехіа Вікторесом. Проте, навіть за такий короткий термін правління Монтта, у Гватемалі було вбито сотні тисяч мирних людей.

"Вже у перший місяць правління Монтта було застрелено тисячі громадян, їх піддавали тортурам, а потім у жорстокий спосіб це все замовчували" – пишуть у The Independent.

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Вважається також, що Монтт винен у смерті близько 70 тисяч індіанців, які загинули внаслідок політики "спаленої землі". Близько 15 сіл корінних мешканців постраждали від жорстоких різанин.

У 2013 році Ефраїна Ріоса Монтта звинуватили у геноциді. Йому присудили 80 років позбавлення волі. Однак Конституційний суд скасував вирок, а судовий процес буде відновлено 2015 року.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі фінансував президентські кампанії в Україні, Франції та США. Так, уряд Каддафі виділив 4 мільйони євро на кампанію Юлії Тимошенко, яка балотувалася на виборах в Україні у 2010 році.

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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