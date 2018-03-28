Диктатор Кім Чен Ин назвав умови, за яких відбудеться ядерне роззброєння

КНДР проведе ядерне роззброєння Корейського півострова, якщо Південна Корея і США створять необхідні для цього умови. Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні.

Повідомляє Українська правда з посиланням на місцеві видання.

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"Проблема денуклеаризації на Корейському півострові буде вирішена, якщо Південна Корея і США позитивно сприймуть наші зусилля з роззброєння і створять атмосферу спокою та стабільності, коли будуть приймати послідовні й узгоджені заходи зі встановлення миру", – підкреслив Кім Чен Ин.

Також він додав, що на роззброєнні наполягали колишні лідери Північної Кореї Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.