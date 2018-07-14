Смерть осужденного вместе с Навальным бизнесмена Офицерова: обнародована предварительная причина
Медицинские работники убеждают: Петр Офицеров, которого вместе с российским оппозиционером Алексеем Навальным судили по делу "Кировлеса", умер не в результате насилия. Также врачи утверждают, что они за его жизнь боролись до последнего.
Ранее 24 канал сообщал, что в России умер 43-летний бизнесмен Петр Офицеров, который вместе с российским оппозиционером Алексеем Навальным проходил по делу "Кировлеса".
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Как рассказал один из медицинских работников в комментарии информационному агентству "Интерфакс", предприниматель умер в результате эпилептического удара, никаких подозрений на насильственную смерть у врачей нет.
"Петр Офицеров был госпитализирован в больницу имени Юдина 8 июля после тяжелого эпилептического удара", – убеждает собеседник ресурса.
По его словам, в стационаре пациент был обследован, с ним проводились реанимационные мероприятия, однако жизнь Офицерова врачам спасти не удалось.
"Никаких признаков насильственной смерти у Офицерова нет", – добавил он.
Напомним, в конце апреля в России неожиданно умер один из богатейших людей страны Георгий Генс. Мужчине было 63 года. Генс был основателем IT-холдинга "Ланит", а также владельцем розничных сетей re:Store и Samsung.
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