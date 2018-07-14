Смерть засудженого разом із Навальним бізнесмена Офіцерова: оприлюднено попередню причину

Медичні працівники переконують Петро Офіцеров, якого разом із російським опозиціонером Олексієм Навальним судили за справою "Кіровлісу", помер не внаслідок насилля. Також лікарі стверджують, що вони за його життя боролися до останнього.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Росії помер 43-річний бізнесмен Петро Офіцеров, який разом з російським опозиціонером Олексієм Навальним проходив за справою "Кіровлісу".

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Як розповів один із медичних працівників у коментарі інформаційній агенції "Інтерфакс", підприємець помер в результаті епілептичного удару, жодних підозр на насильницьку смерть у лікарів немає.

"Петра Офіцерова було госпіталізовано до лікарні імені Юдіна 8 липня після важкого епілептичного удару", – переконує співрозмовник ресурсу.

За його словами, у стаціонарі пацієнта було обстежено, з ним проводилися реанімаційні заходи, однак життя Офіцерова лікарям врятувати не вдалося.

"Ніяких ознак насильницької смерті у Офіцерова немає", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Росії неочікувано помер один із найбагатших людей країни Георгій Генс. Чоловікові було 63 роки. Генс був засновником IT-холдингу "Ланіт", а також власником роздрібних мереж re:Store і Samsung.