Помер бізнесмен Петро Офіцеров, якого разом з Навальним судили у справі "Кіровлісу"
У Росії помер 43-річний бізнесмен Петро Офіцеров, який разом з російським опозиціонером Олексієм Навальним проходив у справі "Кіровлісу".
Про це пише видання Meduza.
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Раніше російські ЗМІ повідомляли, що 8 липня Офіцеров потрапив у лікарню у Москві у важкому стані. У нього діагностували струс мозку та черепно-мозкову травму. Щоправда, внаслідок чого чоловік був госпіталізований не повідомляється.
Петро Офіцеров був разом з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним фігурантом у справі про шахрайство в компанії "Кіровліс" і був засуджений до чотирьох років позбавлення волі умовно.
Під час слідства і суду Офіцерів не визнав своєї провини і не давав свідчень проти Навального.
Офіцеров і Навальний на суді у справі "Кіровлісу"// Фото: openrussia.org