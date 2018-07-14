Помер бізнесмен Петро Офіцеров, якого разом з Навальним судили у справі "Кіровлісу"

У Росії помер 43-річний бізнесмен Петро Офіцеров, який разом з російським опозиціонером Олексієм Навальним проходив у справі "Кіровлісу".

Про це пише видання Meduza.

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Раніше російські ЗМІ повідомляли, що 8 липня Офіцеров потрапив у лікарню у Москві у важкому стані. У нього діагностували струс мозку та черепно-мозкову травму. Щоправда, внаслідок чого чоловік був госпіталізований не повідомляється.

Петро Офіцеров був разом з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним фігурантом у справі про шахрайство в компанії "Кіровліс" і був засуджений до чотирьох років позбавлення волі умовно.

Під час слідства і суду Офіцерів не визнав своєї провини і не давав свідчень проти Навального.



Офіцеров і Навальний на суді у справі "Кіровлісу"// Фото: openrussia.org