Смерть Панова: подозреваемым в жестком избиении грозит пожизненное

Обоим подозреваемым в жестоком избиении ветерана АТО Игоря Панова сообщили о переквалификации дела. Теперь им грозит пожизненное заключение

Их действия расценивали как покушение на убийство, теперь нападение на Панова переквалифицировали на умышленное убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Следствие считает, что к нападению на супружескую пару причастен сын Оксаны и его друг, который жил в одном подъезде с Пановыми.

Ветеран АТО умер в больнице 20 ноября после жестокого избиения. Оба подозреваемых по решению суда находятся под стражей без права на залог.

Что известно о нападении на Игоря Панова?