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      Смерть Панова: подозреваемым в жестком избиении грозит пожизненное

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      Подозреваемым в избиении и смерти ветерана АТО грозит пожизненное / Фото с фейсбук-страницы Татьяны Руденькой

      Обоим подозреваемым в жестоком избиении ветерана АТО Игоря Панова сообщили о переквалификации дела. Теперь им грозит пожизненное заключение

      Их действия расценивали как покушение на убийство, теперь нападение на Панова переквалифицировали на умышленное убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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      Следствие считает, что к нападению на супружескую пару причастен сын Оксаны и его друг, который жил в одном подъезде с Пановыми. 

      Ветеран АТО умер в больнице 20 ноября после жестокого избиения. Оба подозреваемых по решению суда находятся под стражей без права на залог.

      Что известно о нападении на Игоря Панова?

      • Игоря Панова и его жену Оксану нашли 10 ноября в подъезде их дома с проломленными черепами.
      • Ветеран находился в критическом состоянии. Его перевели в военный госпиталь в отделение нейрореанимации.
      • Врачи боролись за его жизнь более двух недель. Но травмы военного оказалась смертельным.
      • Ситуация с его женой лучше – она уже пришла в себя и даже общалась с полицией.
      • Причиной жестокого нападения могла стать телефонная ссора между мамой и сыном. Панова же избили, потому что вступился за женщину.
      • Злоумышленников задержали, но они свою вину не признают.
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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины АТО Жертвы Судьи
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