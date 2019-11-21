Смерть Панова: подозреваемым в жестком избиении грозит пожизненное
Обоим подозреваемым в жестоком избиении ветерана АТО Игоря Панова сообщили о переквалификации дела. Теперь им грозит пожизненное заключение
Их действия расценивали как покушение на убийство, теперь нападение на Панова переквалифицировали на умышленное убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
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Следствие считает, что к нападению на супружескую пару причастен сын Оксаны и его друг, который жил в одном подъезде с Пановыми.
Ветеран АТО умер в больнице 20 ноября после жестокого избиения. Оба подозреваемых по решению суда находятся под стражей без права на залог.
Что известно о нападении на Игоря Панова?
- Игоря Панова и его жену Оксану нашли 10 ноября в подъезде их дома с проломленными черепами.
- Ветеран находился в критическом состоянии. Его перевели в военный госпиталь в отделение нейрореанимации.
- Врачи боролись за его жизнь более двух недель. Но травмы военного оказалась смертельным.
- Ситуация с его женой лучше – она уже пришла в себя и даже общалась с полицией.
- Причиной жестокого нападения могла стать телефонная ссора между мамой и сыном. Панова же избили, потому что вступился за женщину.
- Злоумышленников задержали, но они свою вину не признают.
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