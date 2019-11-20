Зеленский посмертно наградил командира 128-й бригады Коростелева

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого Евгения Коростелева. Командир 128-й бригады скончался в больнице 19 ноября из-за тяжелого ранения, которое получил на Донбассе.

Указ об отличии Коростелева опубликовали на сайте Президента Украины 20 ноября.

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Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича – полковника (посмертно),

– говорится в указе.

Погибшего командира 128-й бригады наградили за особые заслуги в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, Коростелев уже был награжден таким орденом Богдана Хмельницкого, но III степени. В 2015 году его отметили за службу на Донбассе, личное мужество и высокий профессионализм.

Что известно о Евгения Коростелеве?

Два месяца назад Евгений стал руководителем 128-мои отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.



Ранее служил в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде. Там прошел военный путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы – заместителя командира бригады.



У него осталась жена и двое детей.

Что надо знать о ранении и смерти Коростелева?

Евгений Коростелев 12 ноября вместе с побратимом подорвались на мине во время выполнения боевого задания вблизи Новотроицкого.

Военному оторвало стопу и перебило голень. Коростелев находился на аппарате искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии. Врачам также пришлось ампутировать ему правую стопу и левую голень.



К сожалению, в ночь на 19 ноября состояние Евгения Коростелева ухудшилось и он умер в военном госпитале Харькова.

Похоронят Коростелева 20 ноября в Сумах. Из-за его гибели в Мукачево объявили День траура.



Погибший на Донбассе Евгений Коростелев / фото Цензор.НЕТ