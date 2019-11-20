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      Зеленский посмертно наградил командира 128-й бригады Коростелева

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      Зеленский посмертно наградил Евгения Коростелева / Фото Александра Клименко

      Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого Евгения Коростелева. Командир 128-й бригады скончался в больнице 19 ноября из-за тяжелого ранения, которое получил на Донбассе.

      Указ об отличии Коростелева опубликовали на сайте Президента Украины 20 ноября.

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      Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича полковника (посмертно),
      – говорится в указе.

      Погибшего командира 128-й бригады наградили за особые заслуги в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Отметим, Коростелев уже был награжден таким орденом Богдана Хмельницкого, но III степени. В 2015 году его отметили за службу на Донбассе, личное мужество и высокий профессионализм.

      Что известно о Евгения Коростелеве?
      Два месяца назад Евгений стал руководителем 128-мои отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

      Ранее служил в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде. Там прошел военный путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы – заместителя командира бригады.

      У него осталась жена и двое детей.

      Что надо знать о ранении и смерти Коростелева?

      Евгений Коростелев 12 ноября вместе с побратимом подорвались на мине во время выполнения боевого задания вблизи Новотроицкого.

      Военному оторвало стопу и перебило голень. Коростелев находился на аппарате искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии. Врачам также пришлось ампутировать ему правую стопу и левую голень.

      К сожалению, в ночь на 19 ноября состояние Евгения Коростелева ухудшилось и он умер в военном госпитале Харькова.

      Похоронят Коростелева 20 ноября в Сумах. Из-за его гибели в Мукачево объявили День траура.


      Погибший на Донбассе Евгений Коростелев / фото Цензор.НЕТ

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Награды Жертвы
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