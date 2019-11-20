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      Зеленський посмертно нагородив командира 128-ї бригади Коростельова

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      Зеленський посмертно нагородив Євгена Коростельова / Фото Олександра Клименка

      Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького Євгена Коростельова. Командир 128-ї бригади помер у лікарні 19 листопада через важке поранення, що отримав на Донбасі.

      Указ про відзнаку Коростельова опубліковали на сайті Президента України 20 листопада.

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      Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Коростельова Євгена Володимировича — полковника (посмертно),
      – йдеться в указі.

      Загиблого командира 128-ї бригади нагородили за особливі заслуги у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

      Зауважимо, Коростельов вже був нагороджений таким орденом Богдана Хмельницького, але III ступеня. У 2015 році його відзначили за службу на Донбасі, особисту мужність і високий професіоналізм.

      Що відомо про Євгена Коростельова?Два місяці тому Євген став керівником 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

      Раніше служив у 25 окремій повітрянодесантній бригаді. Там військовий пройшов шлях від командира взводу до командира бригадної артилерійської групи – заступника командира бригади.

      У нього залишилась дружина і двоє дітей.

      Що треба знати про поранення і смерть Коростельова?

      Євген Коростельов 12 листопада разом з побратимом підірвалися на міні під час виконання бойового завдання поблизу Новотроїцького.

      Військовому відірвало стопу й перебило гомілку. Коростельов перебував на апараті штучної вентиляції легенів, у тяжкому, але стабільному стані. Лікарям також довелось ампутувати йому праву стопу та ліву гомілку.

      На жаль, у ніч на 19 листопада стан Євгена Коростельова погіршився і він помер у військовому шпиталі Харкова.

      Поховають Коростельова 20 листопада у сумах. Через його загибель у Мукачеві оголосили День жалоби.


      Загиблий на Донбасі Євген Коростельов / фото Цензор.НЕТ

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Жертви Нагороди Збройні сили України Війна на Донбасі
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