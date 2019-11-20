Зеленський посмертно нагородив командира 128-ї бригади Коростельова

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького Євгена Коростельова. Командир 128-ї бригади помер у лікарні 19 листопада через важке поранення, що отримав на Донбасі.

Указ про відзнаку Коростельова опубліковали на сайті Президента України 20 листопада.

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Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Коростельова Євгена Володимировича — полковника (посмертно),

– йдеться в указі.

Загиблого командира 128-ї бригади нагородили за особливі заслуги у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Зауважимо, Коростельов вже був нагороджений таким орденом Богдана Хмельницького, але III ступеня. У 2015 році його відзначили за службу на Донбасі, особисту мужність і високий професіоналізм.

Що відомо про Євгена Коростельова?Два місяці тому Євген став керівником 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.



Раніше служив у 25 окремій повітрянодесантній бригаді. Там військовий пройшов шлях від командира взводу до командира бригадної артилерійської групи – заступника командира бригади.



У нього залишилась дружина і двоє дітей.

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Євген Коростельов 12 листопада разом з побратимом підірвалися на міні під час виконання бойового завдання поблизу Новотроїцького.

Військовому відірвало стопу й перебило гомілку. Коростельов перебував на апараті штучної вентиляції легенів, у тяжкому, але стабільному стані. Лікарям також довелось ампутувати йому праву стопу та ліву гомілку.

На жаль, у ніч на 19 листопада стан Євгена Коростельова погіршився і він помер у військовому шпиталі Харкова.

Поховають Коростельова 20 листопада у сумах. Через його загибель у Мукачеві оголосили День жалоби.



Загиблий на Донбасі Євген Коростельов / фото Цензор.НЕТ